“Yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi sosyal cinayettir”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çorum Şube Başkanı Emrah Azapcı, salgının artık kontrolden çıktığını belirterek, “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

“Her gün ölmeye, tükenmeye devam ediyoruz. Ne biz ne de bir tek yurttaşımız, artık önlenebilir bir hastalıktan ölüme mahkûm edilmemeli ve bu sorumluluk yurttaşlarımıza yüklenmemelidir” ifadelerini kullanan Azapçı, hiçbir yurttaşın salgının kontrol altına alınamamasında sorumluluğunun bulunmadığını bildirdi.

Küresel salgın yönetiminin sorumluluğunun devletlerin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Azapçı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Vatandaşların sağlık ve güvenliğinden sorumlu olanlar onlara sorumluluk yükleyemezler. Bizler; siyasi ve ekonomik kaygılarla hareket eden siyasi iktidarın, salgının bu denli yayılmasından dolayı hesap vermeleri gerektiğini ve yasaklarla sürecin yönetilemeyeceğini bir kez daha tekrar ediyoruz.

Türk Tabipler Birliği (TTB); iktidarın “Kontrollü Normalleşme Kararları”nı açıklayıp uygulamaya başlamasından bu yana atılan adımların bilimsel olmadığı, hastalanmaların ve ölümlerin artacağı konusunda ısrarla uyarılarda ve açıklamalarda bulunmuştur. Ancak iktidar salgınla sahada yaşamlarını hiçe sayarak mücadele eden sağlık emekçilerini, TTB’yi sürece dahil etmediği gibi yapılan uyarıları da ciddiye almamıştır.

Topluma çağrımızdır: Sosyal haklarımızın korunması; temel gıda su, ısınma, barınma, temizlik ihtiyaçlarınızın karşılanması, salgınla mücadelede iktidarın görevidir. Temiz hava, güneş ve fiziksel hareketliliğinizi sağlayacak alanlar ve düzenlemeler organize etmek yine iktidarın sorumluluğundadır. Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı hiçe atarak çalıştırıldığımız işyeri ortamlarına gitmemeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Hareketliliği azaltıp, bulaşı önlememiz için ekonomik destek, zamanında aşılanma, şeffaf bilgi edinme yurttaşlık haklarımızdandır.

Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi sosyal cinayettir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve sağlığını riske atan vurdumduymazlığa daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Artık tükendik, söylenecek sözümüzü tükettik. Çığlımızla buradayız.” (Haber Merkezi)

