“Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor”

Siyasetteki skandalların, ekonomideki beceriksizliklerin ve salgın süreci derken insanların adeta patlama noktasına geldiğini kaydeden Öztekin, “İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar” dedi.

“Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor” diyen Öztekin, Saadet Partisi olarak, ülkenin ve devletin sorunlarını konuştuklarını, iktidarın yanlış politikalarını eleştirdiklerini ve bunların çözüm yollarını gösterdiklerini bildirdi.

Öztekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Vatandaşın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler.

Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar.

Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar.

İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler.

İktidar yanlış yapıyor, daha da kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta inadına yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ak Parti Genel Başkanının ifade ettiği; ‘Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin’ sözlerinden hicap duyduğumuzu ifade etmek isteriz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar, kendileri değil mi?”

“GEÇİM İTTİFAKINI KURALIM”

“Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte bir “Geçim İttifakı” kuralım istiyoruz.

Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza "Geçim İttifakı"nda bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz.

Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada; sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır.

Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere; artık kaynamaz hale gelmiştir.

Görüyoruz ki iktidar umursamasa da görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere; aş değil, dert pişirmeye başlamıştır!

İnsanımızın çarşı-pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere; artık dolmaz hale gelmiştir!

Şehrimizdeki, ilçelerimizdeki, mahallelerimizdeki bir çok hanenin ocağındaki bu tencere; artık patates-soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir!

İşte bu nedenlerle biz Saadet Partisi olarak; hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak, ‘bu tencerede artık dert değil, aş pişirmek istiyorum’ diyen tüm vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine; Geçim İttifakı’na davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

