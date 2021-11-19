“Yanlış politikalar yüzünden ülke yönetilemez hale geldi”

İYİ Parti’nin kuruluş yıldönümü ve il başkanlığı görevinde geçen 4 yılın ardından önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili bilgi vermek üzere Limon Cafe’de bir basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Sohbet havasında geçen toplantıda ilk olarak bir açıklamada bulunan ve partilerinin ülke yönetimine talip olduğunu ve iktidar programı ile hareket ettiklerini söyleyen Bekir Özsaçmacı iktidara da yüklendi.

İYİ Parti’nin 5.kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği toplantıda; “İYİ Parti eğer 2017 yılında kurulmamış olsaydı bugün Türkiye’nin durumu ne olurdu bunu da kamuoyuna bırakıyorum” diye konuşan Bekir Özsaçmacı, daha partilerinin kuruluşunun üzerinden 6 ay geçmeden seçime girerek yüzde 10 barajını geçip TBMM’de grup kurduklarını hatırlattı.

İYİ Parti’nin seçime katılmaması için iktidar çevrelerinin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini, 50+1 sisteminin getirilmesi ile birlikte ittifaklar kurduklarını söyleyen Özsaçmacı, ülkenin şu anda büyük bir ekonomik kriz içinde olduğunu ve iktidarın artık ülkeyi yönetemez ve iş yapamaz hale geldiğini vurguladı.

İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetmeye talip olduklarını, yarın iktidar olacakmış gibi eylem ve planlar hazırladıklarını ve iktidarın yanlış politikaları sayesinde ülkenin bu duruma geldiğini belirten Özsaçmacı; “20 yıllık AKP iktidarının gerçekleştirmiş olduğu yanlış icraatlar nedeniyle ülke yönetilemez hale geldi. Mevcut iktidar 2002 yılında halkın büyük çoğunluğunun teveccühünü kazanarak başa geldi ama o gün söylediği söylemlerin bugün daha fazlasıyla karşı geldiği görülmektedir. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz 2001 yılı krizinden daha derindir. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle faiz, enflasyon ve geçim sıkıntıları hat safhaya çıktığı görülmektedir. Bugün çiftçilerimiz tarlasını ekemeyecek duruma gelmiştir. Ülkemiz üretimle ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Dolar ve Euro artabilir, ama asıl mesele sizin paranızın ne durumda olduğudur. Eğer ülkede üretim yoksa sizin paranızın bir değeri olmuyor. Üretimi yapan güçlü bir ülke olsaydık, bu duruma düşmezdik. 20 yıllık iktidar artık yönetemez, iş yapamaz hale geldiği görülüyor. Olası seçimde İYİ Parti ülkeyi yönetmeye taliptir. Biz kendi yolumuza bakarak iktidar programı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çorum teşkilatı olarak ilimizin geleceği için daha iyi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Biz bu önümüzdeki süreçte güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte Genel Başkanımız Meral Akşener de bizim Başbakan adayımızdır. Güçlü bir Cumhurbaşkanı ile güçlü bir Başbakan ve parlamento hedefi ile yola çıktık. Yasama, yürütme ve yargının bağımsız hale gelmesini ve güçlü parlamentonun sağlanması için çabalıyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

