“Yanlış, gereksiz, zararlı ilaç kullanımının önüne geçelim”

Yarışmaya, tüm illerden 76 kişi 44 farklı projeyle katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlkay Erdoğan, Ankara Üniversitesi’nden Prof.Dr.Asuman Bozkır ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Belma Gümüşel yaptı.



Elif Bölükbaş, projesi ile ilgili video sunumunda, sıralı dağıtım sistemi çerçevesinde çocukevleri, cezaevleri, huzurevleri gibi kurumlara ait reçetelerin düzenli olarak karşılandığını,bunların takibinin de yapılamaması nedeniyle akılcı ilaç kullanımının sağlanamadığını belirterek, bu kurumlara gereği kadar eczacı atanmasının, ilaç tasarrufu bakımından büyük yarar sağlayacağını savundu.

2023 hedeflerine göre 9 bin eczacının daha mezun olarak işgücüne katılacağını, projesinin uygulanması halinde, bunların yüzde 34.65’ine istihdam imkanı sağlanacağını belirten Bölükbaş, SGK’nın son beş yıldaki ilaç harcaması tutarının 184.3 milyar lira olduğunu da hatırlatarak, yalnızca cezaevleri için 7 aylık 115 milyon lira ilaç ödemesi yapıldığını, Dünya Sağlık Örgütü’nün de tüketilen ilaçların yüzde 50’den fazlasının uygun şekilde kullanılmadığı tespitini yaptığını ifade etti.

Elif Bölükbaş, kurumların sağlık harcamalarının azaltılması ve tedavi etkinliğinin artırılması için, eczacı istihdamının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projesinin ilaç tasarrufu, etkin tedavi ve ekonomik katkı açısından iyi değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

(Haber Merkezi)

