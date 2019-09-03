Yangınzedeler için yardım kampanyası

Çorum’un Bayat İlçesi’ne bağlı Dorukseki Köyü’nde çıkan yangınlarda mağdur duruma düşen vatandaşlar için eşya yardım kampanyası başlatıldı.

Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk’ün verdiği bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Çorum’un Bayat İlçesi Dorukseki Köyü’nde 10’ar gün arayla çıkan yangınlar sonucu toplam 9 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Göktürk, Dünya Çorumlular Platformu olarak yaraların sarılması ve yangınzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ikinci el eşya kampanyası başlattıklarını duyurdu. Göktürk, “Bu köyümüzden çağrı geldi lütfen yardımcı olalım. Yangın mağduru köylülerimiz bizden para istemiyor. İkinci el kullanılabilir durumda eşya istiyor. Bu konuda yardım yapmak isteyenler 0535 726 77 79 (Ramazan Umulu) isimli kişiye ulaşabilir” diye konuştu.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi de köye giderek hem yapılan çalışmaları hem de yangın yerini incelemiş, devletin tüm imkânları ile yangınzedelere yardım edeceğini belirtmişti. (Mehmet DALAR)