“Yangınlar üzerinden algı operasyonu yapılıyor”

Parti çalışmaları kapsamında Mecitözü ilçesine giden AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe teşkilatını ziyaret ettiler. Burada teşkilat yöneticileriyle bir araya gelen Ceylan ve Ahlatcı, gündeme ilişin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ciğeri olan ormanların yandığına dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ülke genelinde ciğerlerimiz yanıyor. Yangınların kontrol altına alınması için canlarını ortaya koyarak fedakârca mücadele eden kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bunu yapanların ciğerlerini yaksın. Yangınlarla ilgili devletin tüm birimleri gerekli çalışmaları yürütüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçmişte terör örgütü PKK’nın bu tür eylemler yaptığını biliyoruz. Bu yangınların arkasından da bir terör saldırısı çıkarsa devletimiz de gerekli cevabı verecek güç ve kudrete sahiptir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

Orman yangınları üzerinden yapılan algı operasyonlarına da tepki gösteren Ahlatcı, “Orman yangınları üzerinden yapılan dezenfarmasyon ve yanlış bilgilerle toplumsal barışı dinamitlemeye çalışan çevreler olduğunu görüyoruz. Ancak sağduyu sahibi olan bu aziz millet karanlık odakların kirli tuzaklarını da boşa çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri hakkında da açıklama da bulunan Ahlatcı, “Tüm teşkilatlarımızla sahaya indik. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Tek dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirene kadar uyumak bize haram. Mecitözü ilçemize güveniyorum. 2023 seçimlerinde daha önce de olduğu gibi en yüksek desteği vereceğine inanıyorum. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)