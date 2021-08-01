Yangında zarar gören bölgelere 5 bin fidan

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, orman yangınında zarar gören bölgelere 5 bin fidan desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “O iş bizde! 1 saat içerisinde en çok ağaç diken Guinness rekortmeni şehrimizin belediyesi olarak yangında zarar gören bölgelerimize 5 bin fidanla geliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

