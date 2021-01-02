Yangında yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Aşılıarmut Köyü nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Yusuf Kızılçam, Ankara’da yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yusuf Kızılçam, yoğun bakımda 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)