Yangında küle dönen evler yıkılıyor

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ömer Çetin’e ait evin kümesinde başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracının müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede Ömer Çetin, Yusuf İçuz, Elif Naz Çetin, Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Bayat Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 3 evin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, yıkım yapılıyor.