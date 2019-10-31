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“Yangın tüpü bakımını yetkisiz firmalara yaptırmayın”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın söndürme tüplerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından azami öneme sahip olduğu belirtilerek, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99.maddesinin 7. Bendine göre; yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımının, TS ISO 11602-2 standardına göre yapılması gerektiği ifade edildi. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine) sahip olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, servis veren firmaların, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorunda oldukları ifade edildi.

“Yangın tüpü bakımını yetkisiz firmalara yaptırmayın”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın söndürme tüplerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından azami öneme sahip olduğu belirtilerek, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99.maddesinin 7. Bendine göre; yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımının, TS ISO 11602-2 standardına göre yapılması gerektiği ifade edildi. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine) sahip olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, servis veren firmaların, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorunda oldukları ifade edildi.

31 Ekim 2019 Perşembe 20:02
“Yangın tüpü bakımını yetkisiz firmalara yaptırmayın”

Yangın söndürme tüplerinin yılda bir kez sözleşme yapılan bakım firması tarafından yerinde genel kontrolleri yapıldığını ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yetkili bakımcı firma tarafından boşaltılıp, hidrostatik testleri yapılarak yeniden dolum yapıldığının anlatıldığı açıklamada Çorum’da ve çevre illerde mobil olarak TSE Hizmet Yeterlik Belgesi olmadan faaliyet gösteren bazı firmaların yangın tüplerine dolum ve bakım yapacağına yönelik duyumlar alındığı bu tür firmalara yangın tüpü teslim edilmemesinin can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.(NHaber Merkezi)

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