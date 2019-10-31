“Yangın tüpü bakımını yetkisiz firmalara yaptırmayın”

Yangın söndürme tüplerinin yılda bir kez sözleşme yapılan bakım firması tarafından yerinde genel kontrolleri yapıldığını ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yetkili bakımcı firma tarafından boşaltılıp, hidrostatik testleri yapılarak yeniden dolum yapıldığının anlatıldığı açıklamada Çorum’da ve çevre illerde mobil olarak TSE Hizmet Yeterlik Belgesi olmadan faaliyet gösteren bazı firmaların yangın tüplerine dolum ve bakım yapacağına yönelik duyumlar alındığı bu tür firmalara yangın tüpü teslim edilmemesinin can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.(NHaber Merkezi)