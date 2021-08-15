Yangın sönmeden sevdiklerinin cenazesine gelmediler

Çorumlu Ateş avcıları Mersin Gülnar ve Adana Kozan’daki yangınları söndürdükten sonra Muğla Milas yangınına katılmak üzere hareket etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yakınlarının vefat haberini alan Çorumlu ateş avcıları, yakınlarının cenazelerine yangını söndürmeden katılmayacaklarını ifade ederek, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiler.

Adana Kozan ve Mersin Gülnar’da çıkan orman yangınlarını söndüren Çorumlu ateş avcıları Murat Eker, Ömer Çorlu, Mehmet Erdem ve Mehmet Yıldırım, dinlenme fırsatı bulamadan Muğla Milas'ta çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

Milas yangınının kontrol altına alınmasında büyük rol üstlenen Çorumlu ateş avcıları, yakınlarının cenazesine katılmayı yangın nedeniyle kabul etmedi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Murat Eker'in kayınvalidesi, Mehmet Erdem'in de dayısının vefat haberi ekibe ulaşmasına rağmen ateş avcıları yangını söndürmeden cenazelere katılmayacaklarını kaydederek büyük bir özveride bulundu. Ateş avcıları Muğla'dan ayrılmayı reddederek orman yangınlarını söndürme çalışmalarına devam etti.

(Haber Merkezi)

