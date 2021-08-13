Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 5 ormancı yaralandı

ÇORUM’da yangın ihbarına giderken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği orman işletme müdürlüğüne ait kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve 4 personel, yaralandı. Kazayı duyan orman çalışanları da sıkışan trafikte koşarak arkadaşlarının yanına geldi.

Kaza saat 13.30 sıralarında Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, gelen orman yangını ihbar üzerine kamyonetle yola çıktı. Murat Ünel'in kullandığı 19 HN 076 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere çarptı, ardından takla atıp devrildi. Kazada sürücü ile görevli personeller, Mesut Kara, Şahin Gün, Şükrü Yılmaz ve Yaşar Kemal, yarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayı duyan diğer orman çalışanları da sıkışan trafikte koşarak arkadaşlarının yanına geldi. İlk müdahaleleri yapılan yarılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı haber alan İl Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp da kaza yerine gelip, yaralanan personelleri hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgi soruşturma başlatılırken, küçük çapta olduğu öğrenilen yangın ihbarına ise başka ekip yönlendirildi.(Yusuf ÇINAR)