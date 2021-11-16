Yandık, başkan yardımcısı oldu
Güncel 16.11.2021, 19:30
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Çorum’da sağlık kuruluşlarındaki yönetici atamaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevine Dumansız Hava Sahası İl Koordinatörlüğünü yürüten Emin Yandık atandı.
Yeni görevine başlayan Emin Yandık’ın mevcut görevi ile birlikte Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nı yürüteceği de öğrenildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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