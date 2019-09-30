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Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti

ÇORUM'da seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücüyü, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti

ÇORUM'da seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücüyü, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:16
Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti

Olay saat 20.00 sıralarında, Çorum-Samsun karayolunun 30’uncu kilometresi, Konaklı mevkiinde meydana geldi. İrfan Türkmen'in kullandığı 19 BP 417 plakalı dorsesiz TIR’ın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Türkmen, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı.  İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSLER TESELLİ ETTİ

Çevrede görevli trafik polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücü Türkmen’i , "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM

Sürücü İrfan Türkmen, seyir halindeyken aracın motor kısmından yükselen alevleri fark etmesi üzerine kendisini dışarı attığını anlatarak, “Seyir halindeydim, araç kendiliğinden ateş aldı. Kendimi dışarı zor attım. Sigorta patladı. Bir anda oldu" dedi. 

TEK TESELLİMİZ SÜRÜCÜ ARKADAŞIMIZIN YARA ALMADAN KURTULMASI OLDU

Olay yerine gelen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’de yaptığı açıklamada “  Sanırım teknik hata ,Gerekli incelemeleri elbette yaptıracağız. Tek tesellimiz sürücü arkadaşımızın aracın içinden yara almadan kurtulması oldu.” dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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