“Yanan ormanlar yeniden hayat bulacak”

Selvi, ıhlamur, badem ve çam olmak üzere 4 bin fidanın yanısıra çocuklara özel de 2 bin adet “fidan kit”inin dağıtımı yapılırken, Orman İşletme Şefi Ömer Birkan Kayaalp, bu seneki temalarının ‘yanan ormanlar küllerinden doğuyor’ olduğunu belirterek, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bu tür fidan dağıtım organizasyonları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)

