“Yanan ormanlar yeniden hayat bulacak”
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Çorum Orman İşletme Şefliği tarafından AHL Alışveriş Merkezi’nde fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Güncel 21.03.2021, 18:18
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Selvi, ıhlamur, badem ve çam olmak üzere 4 bin fidanın yanısıra çocuklara özel de 2 bin adet “fidan kit”inin dağıtımı yapılırken, Orman İşletme Şefi Ömer Birkan Kayaalp, bu seneki temalarının ‘yanan ormanlar küllerinden doğuyor’ olduğunu belirterek, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bu tür fidan dağıtım organizasyonları gerçekleştirdiklerini kaydetti.
(Haber Merkezi)
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