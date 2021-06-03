Yanan evini unuttu, yavru kedilerini kurtarmaya çalıştı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında sobadan çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dışarıda olan ve tek yaşayan Çelebi Cindil, dumanları görünce apartmana doğru koşarak ‘Kedilerim içeride’ diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri, Cindil’in alevlerin arasına girmesini engelledi. Cindil, vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren Cindil, 6 yavru kediyi karton kutuya koyarak dışarı çıkardı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.