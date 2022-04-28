Yanan evden son anda kurtuldular

Yangın, Mecitözü ilçesi Doğu Mahallesi'nde C.K.'ya ait evde çıktı. C.K. ve eşi Ş. K, mutfaktan gelen çıtırtılara uyandı. Evin mutfak kısmından yükselen alevleri gören karı-koca, kendilerini evden dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerinden alevler yükselen karı-koca yardım gelene kadar ahırda bulunan hayvanları da yanan evden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken dumandan etkilenen C.K. ve Ş.K, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(Nurdan AKBAŞ)

