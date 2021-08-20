Yanan çatıdan düşen kiremit parçaları paniğe neden oldu

ÇORUM'da 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin yakınına düşen ağaç ve kiremit parçaları ise paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Kafkas Evler 14'üncü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katından çıkan yangına, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında çatıdan ağaç ve kiremit parçaları düşmeye başladı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, binada çok sayıda yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)