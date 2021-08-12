Yanan bitki örtüsünün yeniden yeşillendirmesi projesi yaptılar

Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Atölyesi öğrencileri öğretmenleri Nuray Cansu Uysal öncülüğünde meyve çekirdeklerinin yeşillendirmeye katkı sağlayacak şekilde toplanmasını öngören projelerini Belediye Başkan Yardımcısı Candan’a anlattı.

Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Atölyesi öğrencileri Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Çorum Belediye Başkan Yardımcı Turhan Candan ile toplantı yapan genç felsefeciler, yanan bitki örtüsünün yeniden yeşillendirilmesi için yaptıkları projeyi anlattılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işlenemeyen müfredatın telafi edilmesi noktasında okullarda yaz döneminde başlatılan “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Atölyesi, Felsefe Öğretmeni Nuray Cansu Uysal öncülüğünde Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Son günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlar neticesinde tahrip olan bitki örtüsünün yeniden canlandırılması, o bölgelerde yeşillendirme çalışmaları için bir proje yapan genç felsefeciler, projelerini Başkan Yardımcısı Turhan Candan’la paylaştı.

Felsefe atölyesi öğrencileriyle birlikte bir hazırladıkları projeyi anlatan Felsefe Öğretmeni Nuray Cansu Uysal, “Meyve çekirdeklerinin şehir merkezine konacak kumbaralara toplanması ve bu çekirdeklerle tahrip olan doğanın yeniden yeşillenmesi ile ilgili bir proje yaptık. Projeye belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkı sağlamasını, destek olmasını talep ediyoruz” dedi.

“DUYARLILIĞINIZDAN

DOLAYI KUTLUYORUM”

Bu konunun hassa bir konu olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yangının yaşandığı bölgelerde tabiatın ve yerleşim alanlarının zarar görmesinden dolayı, yangından kurtulan yaban hayvanları ve ahır hayvanlarının yem bulma probleminin daha öncelikli bir problem olduğunu belirtti.

Candan, “Çorum Belediyesi olarak Antalya’da yangından zarar gören 34 köyün ihtiyaçlarını karşılama görevi bize verildi. Acil İhtiyaç belirleme çalışması sonrası hayvanlar için yem talebi oldu. Valiliğimiz başkanlığında oluşturulan komisyonla toplanan 8 tır hayvan yemini ivedi bir şekilde bölgeye gönderdik. Tabi o bölgelerde yeşillendirme çalışması yapılacaktır ama önceliğimiz orada hayvanlar. Bu projeniz çok güzel bir proje.

Uygulanabilirliğinin iyi araştırılıp bölgeye uygun ve çimlenebilecek tohumların toplanması noktasında projenin hazırlanıp ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülüp sağlam bir zemine oturtulması gerek. Ben bu ince, naif düşünceniz ve doğaya karşı duyarlılığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerdeki bu duyarlılığı görünce de gelecek için daha iyi bir dünya noktasında umutlarımız daha da yeşeriyor” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç felsefecileri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

(Hatice Asuman ATEŞ – Gülbahar TAŞ- Özlem KOŞA)