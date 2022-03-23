Yan yana uğurlandılar

İhsan Köroğlu ve Ömer Cansever’in içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla atmış, ağır yaralanan iki arkadaştan Ömer Cansever olay yerinde, İhsan Köroğlu ise kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Köroğlu ve Cansever’in cenazeleri öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

(Haber Merkezi)

