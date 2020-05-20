Ahlatcı, Kadir Gecesinin, manevi ikliminin yanı sıra, birlik ve beraberlik içinde vazgeçilmez bir fırsat olduğunu vurguladı. Yusuf Ahlatcı; “Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal af ve mağfiret gecesinde, dargınlıkların bir kenara bırakılarak, tüm hayırların, dostlukların, komşuluk ve merhamet duygularımızın artmasına, aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olmasını temenni ettik. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerimizde ibadetlerimize bir müddet daha devam ediyor, yan yana Rabbimize el açacağımız günleri hasretle bekliyoruz’’ dedi. (Haber Merkezi)