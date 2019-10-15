Yamaner istifa etti

Dekanlık görevinden istifa eden Faruk Yamaner, Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam edecek.

Prof. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde 10, dekan olarak ise 5 yıldır görev yapıyordu.

NE OLMUŞ?

Prof.Dr. Faruk Yamaner’in geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Esin Güllü ile tartışmasının bazı yaygın ve yerel basında görüntüleri yayınlanmıştı.

Bu olay sonrası Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ün, Faruk Yamaner’in istifasını isteyeceği ileri sürülüyordu.

(Elvan Yılmaz)