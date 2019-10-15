Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95258
ALTIN
281.363
DOLAR
5.9098
STERLİN
7.5581
EURO
6.5321

Yamaner istifa etti

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner görevinden istifa etti.

Yamaner istifa etti

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner görevinden istifa etti.

15 Ekim 2019 Salı 19:53
Yamaner istifa etti

Dekanlık görevinden istifa eden Faruk Yamaner, Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam edecek.

Prof. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde 10, dekan olarak ise 5 yıldır görev yapıyordu.

NE OLMUŞ?

Prof.Dr. Faruk Yamaner’in geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Esin Güllü ile tartışmasının bazı yaygın ve yerel basında görüntüleri yayınlanmıştı.

Bu olay sonrası Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ün, Faruk Yamaner’in istifasını isteyeceği ileri sürülüyordu.

(Elvan Yılmaz)

İlgili Haberler
Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı
Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Ev alabilmek için gittiği Hollanda’da 49 yıl kaldı
Ev alabilmek için gittiği Hollanda’da 49 yıl kaldı
HDF’den ÇORDEF’e istişare ziyareti
HDF’den ÇORDEF’e istişare ziyareti
Türk Ordusu için dua ettiler
Türk Ordusu için dua ettiler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim