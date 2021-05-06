Yaman üçler Hitit kentinde üzerine birkaç söz 

Yaz dinlencesinde Özgün İstanbul’dan, Emre Aydın’dan Cemre de Samsun'dan gelmişlerdir Çorum’a.

Bu romanda çok ilginç konular sergilenmektedir.

Birincisi; çocuklara çok güzel bir doğa sevgisiyle birlikte çevre bilinci; vatan, bayrak, ulus, Atatürk ortak paydasında yurtseverlik sevgisi aşılanmaktadır.

İkincisi; Çorum kent merkezinin tarihi yerleri, kültürel değerleri tanıtılarak, çocuk dünyası açısından kentin gezilip sevdirilmesi ön plana çıkarılmıştır.

Üçüncüsü; Çorum Müzesi gezisinde, anlatan salt Zafer Bey değil, torunlarının da orada söz sahibi olarak tarih bilinci kazandırılmaya çalışılmıştır.

Dördüncüsü; gerek Alacahöyük, gerekse Hattuşa'da, çocukların geçmiş bin yıllara dayanan Hitit Uygarlığını düzeylerine uygun olarak öğrenmeleri sağlanmıştır.

Kısaca; kitapta bu günkü kuşağın araştıran, soruşturan düşünen, soran, sorgulayan, konuşan bir ülkenin bilinçli bireyleri olarak yetişmeleri amaçlanmıştır

Muzaffer Gündoğar’ı bu yapıtı nedeniyle içtenlikle kutluyoruz.

