Yaman üçler Hitit kentinde üzerine birkaç söz
Çorum’da yaşayan Zafer Beyin üç kızından olan torunları Özgün, Emre ve Cemre’nin Büyükbabalarıyla birlikte yaşadıkları serüvenden oluşur bu roman.
Yaz dinlencesinde Özgün İstanbul’dan, Emre Aydın’dan Cemre de Samsun'dan gelmişlerdir Çorum’a.
Bu romanda çok ilginç konular sergilenmektedir.
Birincisi; çocuklara çok güzel bir doğa sevgisiyle birlikte çevre bilinci; vatan, bayrak, ulus, Atatürk ortak paydasında yurtseverlik sevgisi aşılanmaktadır.
İkincisi; Çorum kent merkezinin tarihi yerleri, kültürel değerleri tanıtılarak, çocuk dünyası açısından kentin gezilip sevdirilmesi ön plana çıkarılmıştır.
Üçüncüsü; Çorum Müzesi gezisinde, anlatan salt Zafer Bey değil, torunlarının da orada söz sahibi olarak tarih bilinci kazandırılmaya çalışılmıştır.
Dördüncüsü; gerek Alacahöyük, gerekse Hattuşa'da, çocukların geçmiş bin yıllara dayanan Hitit Uygarlığını düzeylerine uygun olarak öğrenmeleri sağlanmıştır.
Kısaca; kitapta bu günkü kuşağın araştıran, soruşturan düşünen, soran, sorgulayan, konuşan bir ülkenin bilinçli bireyleri olarak yetişmeleri amaçlanmıştır
Muzaffer Gündoğar’ı bu yapıtı nedeniyle içtenlikle kutluyoruz.