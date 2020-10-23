Yalvaçer: “295 projeden 78’i desteklemeye hak kazandı”

Ziyarette, TKDK tarafından yürütülen IPARD II-9. çağrı süreci hakkında bilgi veren TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 245 adedi makine-ekipman alımı, 35 adedi yenilenebilir enerji, 6 adedi süt üretimi, 4 adedi zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 3 adedi kırmızı et üretimi 1 adedi arıcılık, 1 adedi de makine parkı kurulumu içeren 106,6 milyon lira yatırım ve 59 milyon lira hibe tutarlı 295 proje başvurusu alındığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu çağrıya yönelik yapılan ilk proje değerlendirme ve seçim komisyonu toplantısında 59 makine ekipman ve 19 yenilebilir enerji projesi olmak üzere toplam 78 adet projenin desteklenmeye hak kazandığını kaydeden Yalvaçer, yatırım tutarı 33,6 milyon lira olan bu projelere 17,9 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını söyledi.

Yalvaçer, ayrıca geriye kalan projelerin inceleme ve değerlendirme süreçlerinin devam etmekte olduğunu ve ilerleyen günlerde sözleşme hakkı kazanan projelerin gruplar halinde ilan edilmeye devam edileceğini söyledi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Süreci doğru yöneterek firmalarımıza rehberlik edip projelerin eksiksiz gönderilmesinde emeği geçen TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’e teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)