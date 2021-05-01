Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2.Caddede bulunan bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Ali E’den haber alamayan kardeşi polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde Ali E’yi evin tuvaletinde sırt üstü yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollere yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından Ali E’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ali E’nin kardeşi polise verdiği bilgide “Abim 6 yıldır yalnız yaşıyordu. 3 gün önce yüz yüze görüşmüştük, kalp rahatsızlığı olan birisiydi. Bugün ise öğle saatlerinde telefonla aramıştım, ancak ulaşamamıştım” dedi. (Yusuf ÇINAR)