“Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız”

CHP İl Başkanı Tahtasız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tweetler nedeniyle aldığı cezanın üst mahkeme tarafından, tam da 23 Haziran İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde onaylanmasının iktidarın rövanş anlayışının en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Tahtasız, olayın gerek parti tabanında, gerekse halk arasında üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Kaftacıoğlu’nun yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayan Tahtasız, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaftancıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

