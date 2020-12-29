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Yalçınkaya ailesinin acı günü

CHP eski İl Başkanı Veli Yalçınkaya’nın ve manav esnafından Alirıza Yalçınkaya’nın ağabeyi, önceki dönem CHP Belediye Meclis Üyesi Sezer Yalçınkaya’nın amcası Kazım Yalçınkaya vefat etti.

Güncel 29.12.2020, 19:43 29.12.2020, 19:45
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Yalçınkaya ailesinin acı günü

Merhumun cenazesi saat 10.30’da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra saat 11.00’de Merkez Karadona Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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