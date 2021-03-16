Yalçın Umur vefat etti

Çorum’un en eski sabit Spor Toto ve Sayısal bayilerinden biri olan Hürriyet Parkı arkasındaki Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur ile Bülent, Serap ve Behice Umur’un babası, Şehime Umur’un eşi Yalçın Umur bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir önce düşerek yaralanan ve üç haftadır da Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yalçın Umur’ur cenazesi bugün saat 14.30’da hastaneden alınarak Ulumezar’a getirilecek. Burada saat 15.00’de kılınacak cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)