Yalçın Umur toprağa verildi

Çorum’un en eski sabit Spor Toto ve Sayısal bayilerinden biri olan Hürriyet Parkı arkasındaki Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur ile Bülent, Serap ve Behice Umur’un babası, Şehime Umur’un eşi Yalçın Umur sabah saatlerinde tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Yaklaşık bir önce düşerek yaralanan ve üç haftadır ise Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yalçın Umur’ur cenazesi saat 14.30’da hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada saat 15.00’de kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

