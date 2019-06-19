Yalçın Kılıç güven tazeledi

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurul’unda üyeleri bilgilendiren Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, önlerinde ki bütün engelleri aştıklarını artık üyelerin evraklarının tamamlanması gerektiğini belirtirken tüm üyelerden bu konuda hassasiyet göstermelerini talep etti.

Yalçın Kılıç; “Biz bugüne kadar hiçbir ücret talep etmeden Ankara’ya, İstanbul’a sizler için gittik, geldik. Ben sizlerin dükkanlarını 1.500 liraya değil de 750 liraya nasıl mahal ederim bunun derdine düştüm. Bakanlıklar ile bütün resmiyetleri yerine getirdik. Artık bütün üyelerimizden istemiş olduğumuz evrakları eksiksiz teslim etmelerini bekliyoruz. Biz artık son deme geldik. Hangi arkadaşlarımız evraklarını bizlere teslim ederse arsa almaya hak kazanacaktır. Biran önce istenilen evrakları teslim etmenizi bekliyoruz. Tüm üyelerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. 7 yıldır hepinize sabrınız için teşekkür ediyoruz. Hepiniz inandınız, güvendiniz bizde buraya kadar getirdik. İsteyen ayrılabilir isteyen devam edebilir. Benim için sizler önemlisiniz çünkü 7 yıldır bana sahip çıktınız” diye konuştu.

ÜYELERDEN % 3 GECİKME ZAMMI

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu toplantısında parasını ödemeyen üyelerden alınacak gecikme zammı miktarıda belirlendi. Alınan kararda aylık gecikme zammı %3 olarak belirlendi. Gecikme zammı konusunda söz alan S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Kılıç, “Parasını zamanında ödeyen esnafımızın da haklarını korumamız gerekiyor, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Aylık %3 gecikme zammı ücreti yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

EVRAKLAR İSTENDİ

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi kongresinde evrakların bakanlığa teslim edileceği vurgulanırken, genel kurulda oy birliği ile alınan kararla üyelerin 30 Haziran 2019 tarihine kadar gerekli evrakları teslim etmeleri kararlaştırıldı. Üyelerden ayrıca sahibi olmak istedikleri dükkanın metrekarelerini mutlaka bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda üyelerden istenen evraklar şu şekilde açıklandı: “

Gerçek Kişi Şahıs İşletmeleri İçin

1.Üyesi olduğu odadan ‘Nace Kodlu Mesleki Faaliyet Belgesi’

2.ÇESOB’tan Oda Sicil Kayıt Belgesi

3.Vergi Levhası

4.Vergi Dairesinden ‘Mükellefiyet Durum Belgesi’

5.SGK’da Çalışan İşçilere Ait İş Yeri Sigortalı Hizmet Listesi

6.Noterden ‘İmza Beyannamesi’

Ticaret Sanayi Odası’na kayıtlı üyeler için ise;

1.TSO’dan ‘Nace Kodlu Mesleki Faaliyet Belgesi’

2.TSO’dan Oda Sicil Kayıt Belgesi

3.Vergi Levhası

4.Vergi Dairesinden ‘Mükellefiyet Durum Belgesi’

5.SGK’da Çalışan İşçilere Ait İş Yeri Sigortalı Hizmet Listesi

6.Süresi Dolmamış ‘İmza Sirküsü’

YENİ YÖNETİM

Genel kurulda yeni yönetim kurulu da oybirliği ile belirlendi. Ayrıca genel kurulda Yönetim Kuruluna 3 yıllık yetki verildi. S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Asil Listede şu isimler yer aldı; Yalçın Kılıç, Adnan Tığlı, Ömer Latif Akdağ, Murat Gazel, Erol Bayraklı, Nazmi Kaya, Fatih Balcı, Adem Kabadayı, Emre Sırımsı.

Denetim Kurulu Asil Üyeler ise; Arap Kubat, Ahmet Çırak, Hasan İlhan.

Kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)