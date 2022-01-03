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Yalçın Kılıç güven tazeledi

Çorum Mobilyacılar Esnaf Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Yalçın Kılıç güven tazeledi. 

Güncel 03.01.2022, 22:13
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Yalçın Kılıç güven tazeledi

Çorum Mobilyacılar Odası Olağan Genel Kurulu Afra Düğün Salonu’nda yapılırken, kongrede mevcut başkan Yalçın Kılıç ile eski ÇESOB Başkanı Arif Erdal’ın yeğeni Fatih Erdal başkanlık için yarıştı. Yapılan seçimde mevut başkan Yalçın Kılıç 177 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Fatih Erdal ise 151 oyda kaldı.  


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan yaparken, başkan yardımcılığını Ömer Latif Akdağ, Özkan Şanal, katip üyeliklerini ise Kazım Öztürk, Volkan Olukçu ve Önder Yiğiter yaptı. 
Divanın belirlenmesinin ardından kongrede daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.


Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken dilek ve temenniler bölümüne geçildi. 
Bu bölümde Sebahattin Genç isimli esnaf söz alarak oda üyelerinin son dönemde malzeme sıkıntısı yaşadığını, girdi fiyatlarının günden güne arttığını, ayrıca çırak bulmakta zorlandıklarını dile getirerek sorunların ilgili yerlere iletilmesi talebine Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan yaptıkları çalışmaları anlatarak cevap verdi. Ali Rıza Ercan’ın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları anlattığı konuşmasında ise salonda bulunan mobilyacı esnafı Ahmet Bayraklı, “Sayın Başkan siyaset yapmayın. Burası siyaset yeri değil, mobilyacılar odası genel kuruludur. Burada mesleğimizin sorunlarını tartışalım. Burada her partiden insanlar var” diye tepki gösterdi. Bayraklı’nın bu sözleri bazı üyeler tarafından alkışlarla desteklenirken, salonda bulunan çok sayıda üye tarafından ise garipsendi.
Kongrede daha sonra ise Yalçın Kılıç ve Fatih Erdal’ın listeleri okunarak yönetim kurulu üyeleri salondaki katılımcılara sunuldu. Ayrıca oda tarafından meslek büyüklerine çeşitli hediyeler de verilirken son olarak seçimlere geçildi. 
Yapılan seçim sonucunda mevut başkan Yalçın Kılıç 177 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Fatih Erdal ise 151 oyda kaldı.   Buna göre Yalçın Kılıç başkanlığındaki Mobilyacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Şeref Yiğit, Ahmet Çırak, Mustafa Erkan, Serdar Hanoğlu, Musa Erarslan ve Derhal Demirel’den oluştu. Denetim Kurulu’na ise Hüseyin Cahit Yurdakul, Mustafa Dugan ve Onur Mülazım seçilmeyi başardı.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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