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Yalçın Erdemli’yi kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ticaret Borsası eski Başkanı, sanayici-işadamı Yalçın Erdemli (70), dün akşam saat 18.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yalçın Erdemli’yi kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ticaret Borsası eski Başkanı, sanayici-işadamı Yalçın Erdemli (70), dün akşam saat 18.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:10
Yalçın Erdemli’yi kaybettik

Buket Erdemli’nin eşi, Dr. Başak Erdemli Gürsel ve Av.Işık Erdemli Bozkurt’un babaları olan Yalçın Erdemli, yakınlarda bir by-pass geçirmiş, o tarihten beri de solunum rahatsızlıkları yaşamaya başlamıştı. Kurban Bayramı’nda rahatsızlanması üzerine de hastanede tedavi altına alınmıştı. 
Yalçın Erdemli’nin cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

Son Güncelleme: 18.08.2019 18:18
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