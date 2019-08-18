Yalçın Erdemli toprağa verildi

Merhum sanayici Tahir Erdemli’nin oğlu, Buket Erdemli’nin eşi, Dr. Başak Erdemli Gürsel ve Av.Işık Erdemli Bozkurt’un babaları olan Yalçın Erdemli, yakınlarda bir by-pass geçirmiş, o tarihten beri de solunum rahatsızlıkları yaşamaya başlamıştı. Kurban Bayramı’nda rahatsızlanması üzerine de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yalçın Erdemli’nin cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.