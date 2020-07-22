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Yalçın Benderli’nin cenazesi İstanbul’da toprağa verildi

İstanbul’da yaşayan tanınmış Çorumlu işadamı, Yurtiçi Kargo’nun kurucularından Yalçın Benderli (80), iki aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, dün sabah saat 10.00 sularında hayata veda etti.

Güncel 22.07.2020, 01:12
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Yalçın Benderli’nin cenazesi İstanbul’da toprağa verildi

Çorum eşrafından merhum Hayri Benderli’nin oğlu, Sema Benderli’nin eşi, Rüştiye Benderli, Hüseyin Benderli ve Hayri Benderli’nin babaları olan Yalçın Benderli’nin cenazesi, dün Tuzla Aydınlı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aydınlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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