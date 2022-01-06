“Yalancı Yüzyıldan Muhteşem Yüzyıla” konferansı bu akşam 

Çorum’da kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok etkinliğe imza atan Çorum Belediyesi, yeni yılda da önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor

Yaptığı etkinlerle şehirde kültür-sanat alanında lokomotif rolü üstlenen, 7’den 70’e tüm şehri kapsayan faaliyetler düzenleyen Çorum Belediyesi, 2022 yılı Ocak Ayının ilk programında bu akşam saat 19:00’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda Uzman Psikolog Kazım Yurdakul tarafından verilecek “Yalancı Yüzyıldan Muhteşem Yüzyıla” adlı konferansı da şehirle buluşturacak.

Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm Çorum halkı konferansa davet edildi.

(Haber Merkezi)

