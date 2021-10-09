Yakuparpa’da kurtlar 60 keçiyi telef etti
Aç kalan kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 60 keçi telef oldu. Edinilen bilgilere göre olay merkeze bağlı Yakuparpa Köyü’nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde keçi sürüsünün otladığı köyün 5 kilometre dışında bulunan alanda keçilere kurtlar saldırdı. Keçilerin köye dönmediğini gören Hüseyin Gözübüyük ve eşi Aynur Gözübüyük arazide keçileri aramaya çıktı. Gözübüyük çifti ilk önce üç, daha sonra da 60 adet keçiyi 3 kilometrelik araziye dağılmış ve telef olmuş halde buldu.
Güncel 09.10.2021, 08:47 09.10.2021, 11:45
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Keçilerinin kurtlar tarafından telef edildiğini belirten 5 çocuk annesi Aynur Gözübüyük, telef olan keçilerinin yanı başında gözyaşları döktü. Gözübüyük, “Ben şimdi ne yapacağım, borçlanarak aldığım keçiler sayesinde üniversitede çocuk okutuyordum, bekar evlatlarımın düğün masraflarını çıkartmak için çalışıyordum, hepsi telef olmuş. 10 değil, 20 değil, tam 60 keçim telef olmuş” diyerek gözyaşı döktü.
Eşi Hüseyin Gözübüyük ise “85 bin lira borçlanıp keçi sahibi olmuştuk, daha borcu bitmeden keçilerimiz kurtların saldırısına uğradı ve 60 keçimiz telef oldu. Her birisini bir yerden topladık, o keçiler bizim geçim kaynağımızdı. Borcumu ödeyecek durumda değilim, devletimizden yardım istiyorum” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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