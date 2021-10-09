Yakuparpa’da kurtlar 60 keçiyi telef etti

Keçilerinin kurtlar tarafından telef edildiğini belirten 5 çocuk annesi Aynur Gözübüyük, telef olan keçilerinin yanı başında gözyaşları döktü. Gözübüyük, “Ben şimdi ne yapacağım, borçlanarak aldığım keçiler sayesinde üniversitede çocuk okutuyordum, bekar evlatlarımın düğün masraflarını çıkartmak için çalışıyordum, hepsi telef olmuş. 10 değil, 20 değil, tam 60 keçim telef olmuş” diyerek gözyaşı döktü.

Eşi Hüseyin Gözübüyük ise “85 bin lira borçlanıp keçi sahibi olmuştuk, daha borcu bitmeden keçilerimiz kurtların saldırısına uğradı ve 60 keçimiz telef oldu. Her birisini bir yerden topladık, o keçiler bizim geçim kaynağımızdı. Borcumu ödeyecek durumda değilim, devletimizden yardım istiyorum” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

