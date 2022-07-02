Yakup Taş mazbatasını aldı

18 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen İl Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden İl Başkanlığı’na seçilen Yakup Taş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

Mazbata töreninde bir konuşma yapan Taş, “Çorumlu hemşerilerimiz müsterih olsunlar mücadelemize kaldığımız yerden devam etmekteyiz.

Bugüne kadar koşulmuş bulunan milli görüş yolunun geçmişteki birikimini ve ilk günkü heyecanını taşımaktayız. Bu heyecanın vermiş olduğu enerji ile dün nasıl ki halkın derdine ortak olup ve merhem olduysak bugün de halkın derdine ortak olup ve merhem oluyoruz. Yıllardır birikmiş ve damıtılmış milli görüş ruhuyla yeniden büyük Türkiye’yi kurmaya hazırız.

Bazı siyasi kesimlerin slogandan öteye taşıyamadığı adalet, kardeşlik ve eşitlik kavramlarının ete kemiğe bürünmüş bireyleri olarak davamızı bulunduğu yerden ileri taşımaya ve halkımızı refaha ve bolluğa kavuşturmaya adayız.

Halkımız ve milletimiz müsterih olsun. Artık milli görüş sahipsiz değil. Artık mazlumlar yalnız değil. Artık açlık ve sefalete terk edilmiş kitleler kimsesiz değil. Hiçbir din, ırk, dil, mezhep ayırt etmeksizin ülkemiz insanını müreffeh toplumların ötesine taşımaya, Türkiye’yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız” dedi. (Haber Merkezi)

