Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041

Yakup Taş mazbata aldı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş mazbata aldı.

Yakup Taş mazbata aldı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş mazbata aldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 20:50
Yakup Taş mazbata aldı

Geçtiğimiz Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı 1.Olağan Genel Kurulu’nda il başkanlığı görevine seçilen Yakup Taş ve beraberindeki heyet Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Kuruculuar Kurulu üyesi Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da katıldığı kongrede seçilen Taş, Seçim Kurulu’nda mazbatasını Cemalettin Güvenç’in elinden aldı. Taş, burada yaptığı açıklamada sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyledi.

Buna göre Yakup Taş başkanlığındaki partinin İl yönetimine de “Fatih Çeten, Hıdır Aslan, Ömer Karslı, Mehmet Akif Alagöz, Hasan Özdemir, Aykut Gürbüz, Talip Lambacı, Asım Kirişci, Ali Hasdemir, Emre Turgut, Samet Batan, Bayram Varlı, Fatih Aşıla, Halil Koçak, Ahmet Arslan” seçilmişti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma
Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma
Gökgöz: “Sosyal medya her gördüğümüze inanmayalım”
Gökgöz: “Sosyal medya her gördüğümüze inanmayalım”
Rektör Öztürk Sungurlu’da
Rektör Öztürk Sungurlu’da
Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu
Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu
“Ötekileştirilip ayrıştırıldık”
“Ötekileştirilip ayrıştırıldık”
Çorum’u havalandırıyor
Çorum’u havalandırıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim