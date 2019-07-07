Yakup Taş mazbata aldı

Geçtiğimiz Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı 1.Olağan Genel Kurulu’nda il başkanlığı görevine seçilen Yakup Taş ve beraberindeki heyet Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Kuruculuar Kurulu üyesi Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da katıldığı kongrede seçilen Taş, Seçim Kurulu’nda mazbatasını Cemalettin Güvenç’in elinden aldı. Taş, burada yaptığı açıklamada sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyledi.

Buna göre Yakup Taş başkanlığındaki partinin İl yönetimine de “Fatih Çeten, Hıdır Aslan, Ömer Karslı, Mehmet Akif Alagöz, Hasan Özdemir, Aykut Gürbüz, Talip Lambacı, Asım Kirişci, Ali Hasdemir, Emre Turgut, Samet Batan, Bayram Varlı, Fatih Aşıla, Halil Koçak, Ahmet Arslan” seçilmişti.

(Volkan SINAYUÇ)