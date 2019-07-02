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Yakup Taş güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş güven tazeledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla önceki gün düzenlenen kongreye partililer büyük ilgi gösterdi. Yakup Taş kongrede yeniden seçildi.

Yakup Taş güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş güven tazeledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla önceki gün düzenlenen kongreye partililer büyük ilgi gösterdi. Yakup Taş kongrede yeniden seçildi.

02 Temmuz 2019 Salı 00:22
Yakup Taş güven tazeledi

Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki gün düzenlenen kongreye Fatih Erbakan ile birlikte Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Milli Görüş mensubu çok sayıda eski milletvekili, belediye başkanları da katıldı.

Divan Kurulu’nun Mehmet Aşıla’nın başkanlığında Mustafa Demiral, İbrahim Kır’dan oluşturulmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Kongrede ilk konuşmayı yapan Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aşıla, son günlerde 94 ruhundan bahsedildiğini belirterek milletin 94 ruhuna değil 69 ruhuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şölen havasında yapılan kongrede daha sonra Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Taş konuştu. Sözlerine “Bu hak davada bizlere hizmet imkanı veren bizlerin bir nefer olmasını nasip eden Cenabı Allah’a şükürler olsun” diyerek başlayan Yakup Taş, Milli Görüş davasının omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkında olduklarını, Milli Görüşçülerin tüm dünyadan yani tüm insan âleminden sorumlu olduğunu ifade etti.

Daha sonra kongrede sırasıyla Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan birer konuşma yaptı. Yeniden Refah Partisi’nin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından tek aday olan Yakup Taş güven tazeledi. Yakup Taş başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu şekilde oluştu; Fatih Çeten, Hıdır Arslan, Ömer Karslı, Mehmet Akif Alagöz, Hasan Özdemir, Aykut Gürbüz, Talip Lambacı, Asım Kirişçi, Ali Hasdemir, Emre Turgut, Samet Vatani Bayram Varlı, Fatih Aşıla, Halil Koçak, Ahmet Arslan.

Disiplin Kurulu Nurullah Uysal, Hüseyin Şahin, Osman Ezer, Bekir Bolat, Alim Yeğen.

(Yusuf ÇINAR)

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