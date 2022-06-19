Yakup Taş güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla önceki gün düzenlenen kongreye partililer büyük ilgi gösterdi. Yakup Taş kongrede yeniden seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Fatih Erbakan ile birlikte Genel Başkan Başdanışmanları Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Divan Kurulu’nun Cemal Laçiner başkanlığında Nihat Kayhan, Sinan Tunç, Ahmet Aslan ve Nuri Kuşçu’dan oluşturulmasından sonra İstiklal Marşı okundu.

İl Başkanı Yakup Taş, Genel Başkan Başdanışmanları Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Yakup Taş’ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Ahmet Aslan, Ali Bulut, Ali Hasdemir, Ali Osman Tortum, Ali Yağcı, Alper Aydoğdu, Aykut Gürbüz, Celal Dilber, Durmuş Batman, Emre Turgut, Emrullah Gelgör, Fatih Çeten, Fatih Çetin, Fatih İpek, Ferhat Yeğen, Hasan Demir, Hıdır Arslan, Hüseyin Bozok, Hüseyin Şahinbaş, Hüseyin Uğur, İlyas Keleş, Kamil Şengül, Mehmet Karadağ, Metin Karaduman, Mithat Şahin, Muhammed Emin Zorlu, Murat Taştemürlü, Mustafa Demiral, Mustafa Tortum, M.Akif Alagöz, Nuri Kuşçu, Orhan Eliaçık, Osman Bakır, Oğuzhan Nartok, Ömer Karslı, Reha Kürkçü, Rüştü Şimşek, Selami Kökten, Talip Lambacı, Vasfi Yumlu.”

(Taner ŞİMŞEK)

