Yakup Sarı’dan müdür yardımcılarına teşekkür

Uzaktan eğitimi izleme ve değerlendirme konularının ana gündemi oluşturduğu toplantılar, il merkezinde görev yapan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ile yedi grup halinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yönetiminde uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca, yılsonunda yapılacak iş ve işlemler ile ikinci dönemin planlanması, ilimizde yürütülecek projeler, ikinci dönemin planlanması, EBA TV, 15 Şubat’ta açılan ve 1 Mart’ta yüz yüze eğitime açılacak olan okulların salgın tedbirleri, “Okulum Temiz Belgesi” çalışmaları, öğrenci rehberlik faaliyetleri gibi konular görüşülerek karşılık fikir alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Uzaktan eğitim sürecinde ve salgın döneminde filyasyondaki görevleri ve özverili çalışmalarından dolayı okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuytu.

Okul müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarına 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi de veren Milli Eğitim Müdürü Sarı, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

(Haber Merkezi)