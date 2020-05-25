Yakup Sarı’dan gençlere ödül

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101.yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği “19 Mayıs Coşkunu Paylaş” yarışması kapsamında dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Öğrencilere ödüllerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, onlara gösterdikleri performans ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. Milli Eğitim Özel Ödülünü almaya hak kazanan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan (III. Kademe) Aybüke Ceren Babaoğlu’nun hediyesini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, evinde ziyaret ederek takdim etti.

Öte yandan yarışmada İnönü Anadolu Lisesi’nden Kayra Uysal birinci, Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Abdülkadir Öztuna ikinci, Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Sümeyye Akkaya üçüncü oldu.



(Haber Merkezi)