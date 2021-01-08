Yakup Sarı’dan aday öğretmenlerle istişare

Adaylık sürecindeki öğretmenler için değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan tarafından hizmet içi adaylık süreci bilgilendirilmesinin yapıldığı toplantıya Milli Eğitim Müdürü Sarı da katıldı.

Aday öğretmenlere meslek hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Sarı: “Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Yeni şartlara, yeni gelişme ve bilgilere vakıf olmanız, öğrencilerimizin de bu yenilikleri takip etmesine imkân sağlamalısınız. Pandemi sürecinde teknolojinin önemi ve kullanımı bunu bir kez daha göstermiş oldu. Dün okul sıralarında öğrenci iken şimdi öğretmen olarak bu bayrağı devraldınız. Bu ülkeyi vatan yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan iyi insan olarak yetiştirmeyi Allah nasip etsin. Görevinizde hiçbir zaman heyecanınızı yitirmeyin. Bu mesleğin başı sevmek, ortası sevmek ve sonu da sevmekten geçer” şeklinde konuştu.

Yakup Sarı aday öğretmenlere yeni başladıkları bu kutsal meslekte yapacakları çalışmalarda başarı da diledi.

(Haber Merkezi)