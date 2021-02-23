Yakup Sarı, yüzyüze eğitime başlayan öğrencilerle buluştu

Yakup Sarı, Yekbas Şehit İsa Höçük İlkokulu-Ortaokulu, Boğazkale İlkokulu, Boğazkale Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Sungurlu Arifegazili İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerimiz ile bir süre sohbet ederken, okulların öğrencisiz olmadığını, öğrencileri çok özlediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı; maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında konuşarak, salgın tedbirlerine uyulması hususunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdür yardımcılarına ve ilçe milli eğitim personeline 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse yardımlaşma alanlarında gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Yakup Sarı, alınan tedbirler ile ilgili hassas davrandıkları için okullardaki idarecilere ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diledi.

(Haber Merkezi)