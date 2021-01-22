Yakup Sarı: “Yüzyüze eğitimde buluşmayı diliyoruz”

2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını hatırlatarak öğrenciler, veliler ve öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında yüzyüze eğitime başlanmasını da diledi.

“Eğitim-öğretim yılının ilk döneminde öncelikle öğrencilerimizin heyecanına, sevincine sarılarak ve birlikte yan yana olamadan ortak olamadığımızdan dolayı büyük üzüntü yaşadığımı ifade etmek istiyorum” diyen Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilerin ülkenin ümidi, yuvaların mutluluk vesilesi, milletin emaneti ve geleceği olduğunu da hatırlattı.

Yakup Sarı mesajının öğrencilere yönelik bölümünde şu görüşlere yer verdi. “Sevgili öğrenciler, sözlere sadece büyük sorumluluklar yükleyerek asla çocukluğunuzu ihmal etmek istemiyoruz. Uzaktan eğitimde ekran başında çokça yoruldunuz, şimdi ara tatildesiniz, yaşınızın gereği neyden mutlu oluyorsunuz, sınırlarınızı da belirleyerek doyasıya yaşayın. Sokağa çıkma saatlerinde yürüyüş yapın, kapalı ortamlara takılmayın, açık havada derin nefes alarak oksijen depolayın. Masal dinleyin, kitap okuyun, günlük tutun. Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin destekleri ile başlattığı " Kitap Oku Geleceğine Dokun " sloganlı kitap okuma yarışmasına katılmanızı da mutlaka bekliyorum. Okumaktan ve yazmaktan asla ve asla uzak durmayın”

Öğretmenlere de gayretleri ve yeni tip koronavirüs sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Geleceğimizin sizlere emanet olduğunu biliyoruz. Sizlerin de bu bilinçle çalıştığınızı görüyoruz. Yüz yüze eğitimden daha zor olan uzaktan eğitim döneminin birinci yarısını ilimizde başarıyla ve yüksek katılımla bitirdik. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızı geleceğe hazırlayan siz değerli meslektaşlarımın da gönlünce geçireceği bir ara tatil diliyorum” şeklinde konuştu.

Yakup Sarı mesajında velilere de seslenerek; “Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, başarılı, erdemli, saygılı olabilmeleri için salgın sürecinde bizimle birlikte hareket ettiğinizi, evinizi okul yaptığınızı biliyoruz ve bu düşünceyle sizleri en önemli paydaşımız olarak görüyoruz. Ara tatile girdiğimiz bugünde, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımızı ve kıymetli velilerimizi kutluyor; ikinci dönemde okullarımızda yüz yüze eğitimde buluşmak ümidiyle iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)