Yakup Sarı ve 4 kişi tutuklandı

Mardin'de ihaleye fesat karıştırma ve görevini kötüye kullanma suçlanması ile ilgili olarak aralarında Çorum eski İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Mardinlıfe.com’un haberinde yer alan iddialara göre, 2018 yılında yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ihalesi ile ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte 10 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADESİ ALINDI

Mardin'de gözaltına alınan 9 kişi ile birlikte Ankara'da gözaltına alınan Yakup Sarı’nın SEGBİS aracılığıyla “ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve resmi evraklarda usulsüzlük” iddiaları konusunda ifadesi alındı.

5 TUTUKLAMA

Savcılık tarafından alınan ifadelerinde beş kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken hakim karşısına çıkan Yakup Sarı ile birlikte eski il milli eğitim müdür yardımcıları Ş.G., M.D., milli eğitim müdürlüğü çalışanları N.Y.E ve M.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Haber Merkezi)

