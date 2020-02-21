Yakup Sarı proje döngüsü sertifikası verdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ortaklığında, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin proje fikirlerini hayat geçirmek amacıyla hazırlanan düzenlenen P.C.M Eğitimi (Proje Döngüsü Eğitimi) tamamlandı.

Proje döngüsü eğitimini tamamlayan öğretmenler için düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, sertifikaları dağıttı. Sarı, eğitimi tamamlayan öğretmenleri kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)