Yakup Sarı, personelinin kandilini kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile personelin Regaib Kandilini kutladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları başta olmak üzere kurumdaki mesai arkadaşlarının hepsini tek tek ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Sarı kandillerini kutladı.

Ziyarette günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olan üç ayların, Regaip Kandili ile birlikte taçlandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı “İslam Âleminin, ülkemizin, ilimizin ve eğitim camiamızın kandilini en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)