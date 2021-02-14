Yakup Sarı okulları inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar uyarınca bugünden itibaren “birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il-ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi” kararı aldığını hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı bu kapsamda Merkez Türkler Köyü İlkokulu-Ortaokulu ve Merkez Ulukavak Anaokulu’nu ziyaret etti. Yakup Sarı burada yüz yüze eğitim hazırlıklarını ve alınan tedbirleri de yerinde inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı ayrıca BİLSEM, Güzel Sanatlar Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi’nde bulunan Çorum İl Eğitim Tarihi Müzesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulların yüz yüze eğitime hazır olduklarını vurgulan Yakup Sarı; “Okullarımızın hijyen açısından bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda öğrencilerimiz için gerekli tedbirler alınarak, yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. Velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar” dedi.

(Haber Merkezi)