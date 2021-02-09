Yakup Sarı, Milli Eğitim personeli ile toplantı yaptı

Yakup Sarı, başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İnsan Kaynakları, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri, İSGB, Özel Büro, Basın ve Halkla İlişkiler, ARGE, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri, İnşaat ve Emlak Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri, Piktes, Din Öğretimi Hizmetleri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Hizmetleri, Strateji Geliştirme Hizmetleri, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi, Temel Eğitim Hizmetleri, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri, Ortaöğretim Hizmetleri, Marif ve Hukuk birimindeki toplam 186 personel ile 8 oturum halinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda konuşan Sarı, kurum personelinin birlik ve beraberlik içerisinde birbirinin emaneti olduğu bilinciyle, bir aile ortamında yapılması ve uyulması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde de bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Mevki, makam geçici; baki olan ilimize yaptığımız hizmet. Hepimizin ilimize vefa borcumuz var. Bunu en güzel şekilde ödemek te, işimizi layıkıyla yapmaktan geçer” şeklinde konuştu.

Yakup Sarı kurumda başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür belgesi de verdi.

(Haber Merkezi)